"Бил по голове": экс-солистка "Демо" рассказала об издевательствах продюсера

В группу "Демо" начинающая певица попала совсем юной девушкой и осталась в музыкальном коллективе на десять лет. Со стороны ее жизнь выглядела сказкой: популярность, гастроли, поклонники. Однако была у этой медали и обратная сторона. На ютуб-канале "FAMETIME TV" Саша Зверева поведала об издевательствах, которым подвергал ее продюсер Вадим Поляков.
Женатый продюсер положил глаз на молодую певицу и страшно ревновал ее к другим. По-своему он оберегал девушку, но со стороны выглядело это очень жестоко.
"Он меня избивал, бил по голове," – вспомнила Зверева.
Однажды от ударов продюсера у солистки произошло что-то вроде кровоизлияния в мозг, мир поплыл перед глазами и девушку начало рвать. Тогда мужчина отвез Звереву родителям и заявил, что она просто заболела. Сама Саша не стала ничего объяснять и пугать родителей.
В другой раз Поляков ударил певицу в живот. В тот момент она была беременна от своего возлюбленного и совсем недавно узнала об этом. Между певицей и продюсером произошла какая-то словесная стычка, и мужчина поднял руку. После удара плод замер, и Зверева очень тяжело переживала это горе.
Кроме того, Поляков долгое время шантажировал артистку, грозя уволить и набрать вместо нее других талантливых певиц. Сейчас Саша понимает, что продюсер убивал в ней чувство уникальности. Девушке понадобилось много времени, чтобы понять, что она самостоятельная и целостная личность. Когда это осознание пришло, Зверева ушла из группы и теперь не жалеет о своем решении.
Ранее "Дни.ру" писали о других тяжелых отношениях экс-солистки "Демо" Саши Зверевой.
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