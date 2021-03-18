"Я его воспитываю": солистка группы "Демо" о тяжелых отношениях

Экс-участница отечественной группы "Демо" раскрыла главный секрет. Долгое время многочисленная аудитория умилялась сплоченности супругов. Оказалось, что все это лишь красивая картинка для социальных сетей.
Саша Зверева не может похвастаться идеальными отношениями. По словам самой певицы, камера телефона фиксирует лишь радостные моменты, оставляя за кадром семейные ссоры и скандалы.
"Такие идеальные, что аж блевать охота! Я ору на Дэна. Иногда матом. Английским. Я его воспитываю, пилю. И причиной этому мой взрывной характер, мой недосып", – заявила солистка.
Зверева добавила, что всему виной работа супруга. Уолбран занят 24/7, именно поэтому артистке так не хватает его внимания. Истериками и постоянными нравоучениями Саша пытается заинтересовать мужа и показать свое небезразличие.
Многочисленная аудитория устроила онлайн-сессию психологической помощи. Поклонники забросали звезду комментариями и подытожили, что в семейных проблемах всегда виноваты оба супруга.
Певица уверена, подобное поведение вызвано жуткой усталостью. Девушка больше не может выполнять все родительские обязанности самостоятельно. Она публично назвала себя "хреновой" матерью, заявив, что дети порой страдают из-за ее занятости и невнимательности.
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