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Шоу-бизнес
Морщины и поредевшие волосы: Изменившаяся до неузнаваемости Довлатова шокировала россиян

Морщины и поредевшие волосы: Изменившаяся до неузнаваемости Довлатова шокировала россиян

Накануне в эфир вышел выпуск программы "Прямой эфир", посвященный смертельному ДТП с участием Ксении Собчак. Одним из экспертов шоу выступила Алла Довлатова.
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Сейчас ведущей 47 лет. Она активно работает, несмотря на два брака за плечами и четырех детей. Знаменитость ведет личный блог в "Инстаграме", в котором выглядит просто замечательно. Многие подписчики постоянно интересуются у дивы, как ей удается оставаться такой моложавой и свежей. Однако появление в программе породило новую волну негодования.

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 Алла Александровна Довлатова

Алла Александровна Довлатова телеведущая

Алла Довлатова пришла в студию Андрея Малахова. Многие поклонники просто ахнули, потому что ведущую тяжело было узнать. В Сети теперь обсуждают все, начиная от волос знаменитости, которые якобы стали более редкими, до морщин на лице и полноты. Некоторые зрители подчеркнули, что в личном блоге она смотрится совсем иначе.

Ко всему прочему, для артистки программа стала не самым простым испытанием. В какой-то момент она окончательно расстроилась и начала плакать. Тогда ее не совсем удачный макияж окончательно испортили слезы, а после лицо слегка опухло. Однако, судя по всему, саму Аллу нисколько не волнует мнение пользователей Сети. Пока она никак не отреагировала на нападки.

Напомним, девятого октября автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, вылетел на встречную полосу и попал в ДТП. Скончалась женщина, двое сильно пострадали. Многие люди тут же принялись обвинять во всех бедах журналистку, которая не была за рулем машины. Она предложила помощь пострадавшим.

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Алла Довлатова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 15:57 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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эта всех негодяев поддерживает.
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