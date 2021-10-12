Морщины и поредевшие волосы: Изменившаяся до неузнаваемости Довлатова шокировала россиян

Сейчас ведущей 47 лет. Она активно работает, несмотря на два брака за плечами и четырех детей. Знаменитость ведет личный блог в "Инстаграме", в котором выглядит просто замечательно. Многие подписчики постоянно интересуются у дивы, как ей удается оставаться такой моложавой и свежей. Однако появление в программе породило новую волну негодования.
Алла Довлатова пришла в студию Андрея Малахова. Многие поклонники просто ахнули, потому что ведущую тяжело было узнать. В Сети теперь обсуждают все, начиная от волос знаменитости, которые якобы стали более редкими, до морщин на лице и полноты. Некоторые зрители подчеркнули, что в личном блоге она смотрится совсем иначе.
Ко всему прочему, для артистки программа стала не самым простым испытанием. В какой-то момент она окончательно расстроилась и начала плакать. Тогда ее не совсем удачный макияж окончательно испортили слезы, а после лицо слегка опухло. Однако, судя по всему, саму Аллу нисколько не волнует мнение пользователей Сети. Пока она никак не отреагировала на нападки.
Напомним, девятого октября автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, вылетел на встречную полосу и попал в ДТП. Скончалась женщина, двое сильно пострадали. Многие люди тут же принялись обвинять во всех бедах журналистку, которая не была за рулем машины. Она предложила помощь пострадавшим.
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