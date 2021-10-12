Какая уж тут баня! Перекроившую лицо Волочкову вывели на чистую воду

На днях Анастасия Волочкова заявила, что не прибегает к услугам пластических хирургов и косметологов.

Правда, не все поверили в слова танцовщицы. Дерматолог-косметолог, врач высшей категории Татьяна Баллирано рассмотрела снимки Анастасии Волочковой и пришла к выводу, что звезда лукавит.

По словам специалистки, у балерины тяжелый морфотип старения, что подразумевает раннее опускание век и лба, появление брылей и носослезной борозды. Как отметила косметолог, это генетическая предрасположенность, и с этим ничего нельзя поделать – какая уж тут банька! Единственный способ убрать несовершенства – пластика и косметология.

Татьяна Баллирано обратила внимание на то, как сильно на последних снимках у Анастасии Волочковой поднялись надбровные дуги, а взгляд стал открытым. Это свидетельствует о пластике лба. Также, скорее всего, балерина делала скуловую подтяжку.

"У нее была очень плохая шея — это видно на фотографиях, и у нее явно сделана пластическая операция по коррекции шеи", – цитирует косметолога Пятый канал.

Специалистка вывела балерину на чистую воду, отметив, что, помимо пластики, та регулярно пользуется услугами лазерной и фотокоррекции, инъекционным методикам по увлажнению и питанию кожи.

Напомним, ранее в личном блоге Анастасия Волочкова заявила, что отличное состояние ее лица – генетический подарок. Звезда заверила, что не пользуется услугами косметологов, предпочитая инъекциям русскую баньку и японскую косметику.