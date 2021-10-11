"Без него никуда": Волочкова оправдалась за вечно расставленные ноги

Анастасия Волочкова отреагировала на просьбу россиян перестать постоянно демонстрировать свой коронный шпагат.

В сторис своего инстаграм-аккаунта балерина вновь опубликовала кадр с расставленными ногами. Фолловеры упрекнули ее в злоупотреблении растяжкой напоказ.

Тогда Анастасия Волочкова объяснила, почему повсюду делает шпагат. Она отметила, что показывает свою растяжку, поскольку просто не может иначе. По словам звездной блондинки, шпагат — элемент ее профессии. "Без него никуда", – заявила танцовщица.

Ранее знаменитость разместила в своем микроблоге кадры с мотопрогулки со своим новым избранником Владимиром. Пользователи Сети предполагают, что возлюбленный балерины является сотрудником РЖД. Судя по всему, он может быть младше артистки. Балерина на радостях признавалась поклонникам, что вместе им очень хорошо.

Как писали "Дни.ру", недавно выяснилось, что Анастасия Волочкова вовремя не оплачивает задолженности. Звезда попала в список должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). На сайте ведомства опубликовано три исполнительных листа на ее имя. Балерина задолжала государству унизительную для нее сумму – почти 3333 рубля. Судя по всему, она не спешит платить по счетам.