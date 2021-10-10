82-летняя Лужина вынуждена питаться "бомж-пакетами"

Лариса Лужина рассекретила размер своей пенсии. Оказывается, звезда советского кино экономит на еде.

Артистка пооткровенничала в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Она рассказала, что получает от государства 30 тысяч рублей в месяц.

Лариса Лужина вынуждена экономить на хорошей пище. По словам знаменитости, она ест лапшу быстрого приготовления, в народе прозванную "бомж-пакетами".

Интересно, что при этом актриса имеет апартаменты в Болгарии, в Золотых песках. Напомним, ранее Лариса Лужина сообщала, какие подарки делает для своих внуков. Звезда театра и кино испытывает чувство вины за то, что единственный сын рос в интернате. Ситуацию он переживал крайне тяжело, как и его родительница. Зато теперь она активно занимается воспитанием внуков.

Как писали "Дни.ру", артистка признавалась, что так и не обрела женского счастья. По ее словам, она сама ушла от второго супруга к другому мужчине. Ее новый избранник был сильно моложе, но чувства оказались сильнее разума. Артистка обо всем рассказала мужу, после чего осталась совсем одна на руках с сыном.

Лариса Лужина всю жизнь занималась карьерой. В плотном графике было непросто находить время на любовные встречи.

