82-летняя Лужина вынуждена питаться "бомж-пакетами"

Артистка пооткровенничала в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Она рассказала, что получает от государства 30 тысяч рублей в месяц.
Лариса Лужина вынуждена экономить на хорошей пище. По словам знаменитости, она ест лапшу быстрого приготовления, в народе прозванную "бомж-пакетами".
Интересно, что при этом актриса имеет апартаменты в Болгарии, в Золотых песках. Напомним, ранее Лариса Лужина сообщала, какие подарки делает для своих внуков. Звезда театра и кино испытывает чувство вины за то, что единственный сын рос в интернате. Ситуацию он переживал крайне тяжело, как и его родительница. Зато теперь она активно занимается воспитанием внуков.
Как писали "Дни.ру", артистка признавалась, что так и не обрела женского счастья. По ее словам, она сама ушла от второго супруга к другому мужчине. Ее новый избранник был сильно моложе, но чувства оказались сильнее разума. Артистка обо всем рассказала мужу, после чего осталась совсем одна на руках с сыном.
Лариса Лужина всю жизнь занималась карьерой. В плотном графике было непросто находить время на любовные встречи.
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