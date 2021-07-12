"Я себя презираю": уведшая мужа из семьи актриса Лужина осталась в одиночестве

Лариса Лужина поделилась воспоминаниями. 82-летня кинозвезда призналась, что в ее жизни было много мужчин.

Актриса была официально замужем четыре раза. Кроме того, у нее было множество романов со знаменитостями. Например, в браке с кинооператором Алексеем Чардыниным Лариса Лужина влюбилась в коллегу Александра Фадеева, который был избранником Людмилы Гурченко.

Звезда осознавала, что предает супруга, но все равно крутила тайный роман с актером. Лариса Лужина призналась, что в молодости была очень влюбчивой, о чем теперь жалеет. "Я себя презираю за это", – заявила артистка. По ее словам, за свою ветренность она теперь расплачивается одиночеством.

Лариса Лужина отметила, что романы у нее случались из-за того, что они часто расставались с мужем. На передаче "Судьба человека" телеканала "Россия 1" знаменитость сообщила, что всегда мечтала о настоящей любви, но испытать этого чувства так и не смогла.

Говоря о браке с Чардыниным, звезда заявила, что супруг ей тоже изменял. Однако она при этом не ощущала ревности, поскольку у пары же был серьезный разлад. Кроме того, Лариса Лужина тогда потеряла ребенка от него. Также артистка поведала, что Алексей поднимал на нее руку, а этого она ему простить уже не смогла.

Еще один яркий роман у актрисы случился с кинооператором Валерием Шуваловым. От него Лариса Лужина родила сына Павла. Но и этого избранника артистка предала, о чем сегодня очень жалеет. Она уверена, что Шувалов был единственным мужчиной, кого оставлять не следовало. К слову, Валерий скончался в 2020 году из-за коронавируса. Напомним, ранее Лариса Лужина заявляла, что не видит ничего удивительного в романах актрис на стороне.