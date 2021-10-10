У Лужиной обнаружили опасное заболевание: В области сонной артерии

Недавно вышел новый выпуск всем известного шоу "Секрет на миллион", которое ведет Лера Кудрявцева. Основная цель пограммы – узнать тайны про звезд. Телеведущая задает знаменитостям каверзные вопросы, на которые те обязаны ответить. И лишь на последний они могут не отвечать. Перед артистами встает выбор – деньги или секрет.
В последнем эфире гостьей в студии стала Лариса Лужина. Как и полагалось, она отвечала на вопросы блондинки, не боясь хейта и нападок в свою сторону. Самое интересное началось, когда разговор зашел о здоровье.
В рамках "Секрета на миллион" звезда прошла обследование и сдала ряд анализов. Врачи дали неутешительный ответ. Оказалось, Лужина страдает от аневризмы. Артистка призналась, что она уже долгое время чувствует некоторые симптомы. Она страдает от сильных головных болей и давления.
"На МРТ мы увидели, что аневризма у актрисы располагается в не очень благоприятном месте — в области сонной артерии", – честно рассказал доктор.
Эксперт предупредил пациентку, что в будущем состояние из-за болезни может ухудшиться. Помимо болей у нее могут появиться судороги, а из-за снижения уровня тромбоцитов может открыться кровотечение. К сожалению, избавиться от недуга уже невозможно.
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