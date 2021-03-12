"Предлагали большие деньги": Лужина пришла в ужас от поступка Малахова

Лариса Анатольевна была шокирована происходящим. Для нее подобные шоу – нечто странное, так как она не понимает, зачем омрачать воспоминания о великих артистах подобными сплетнями, если их уже нет в живых. Она искренне жалеет, что появилась в программе.
"Это было ужасно", – вспомнила Лужина. Она не выдержала и подошла к Андрею Малахову после эфира. Актриса высказала ему все, что думает о передаче и отметила, что нельзя совершать такие поступки. Ведущий промолчал.
Лариса Лужина считает, что появление внебрачных детей вполне естественно, а интрижки на стороне осуждать не стоит, потому что они были у всех артистов. Как у женщин, так и мужчин. Из-за длительных гастролей у коллег завязывались близкие отношения, но это вовсе не повод, чтобы обсуждать личную жизнь каждого на всю страну.
В этом плане она невероятно восхищается Татьяной Иваненко. Любимой женщине Владимира Высоцкого "предлагали большие деньги" за откровенный рассказ о личной жизни барда. Однако она ни сказала ни слова на эту тему.
"Вытаскивают грязное белье, все до последней ниточки: противно и больно", – возмутилась актриса. Она не принимает то, что зрители должны иметь какое-то отношение к сплетням такого толка.
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