"Предлагали большие деньги": Лужина пришла в ужас от поступка Малахова

Недавно артистка пришла в студию "Прямого эфира". Она была уверена, что программа призвана почтить память Владимира Коренева, однако внезапно появилась женщина, заявившая, что она внебрачная дочь звезды кинокартины "Человек-амфибия".



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