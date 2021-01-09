Арзамасова внезапно показала фото сына после свадьбы с Авербухом

В личном блоге Елизаветы Арзамасовой появились совместные фотографии с подросшим наследником спортсмена. Напомним, что 16-летний Мартин самостоятельно принял решение о переезде к отцу после развода родителей.
Неудивительно, что мальчик быстро нашел общий язык с Лизой. Ведь у них незначительная разница в возрасте – каких-то 9 лет. К слову, Арзамасова перестала скрывать, что проводит время не только с Авербухом-старшим.
Стоит отметить, что Мартин один из первых поздравил отца и мачеху в день бракосочетания. 20 декабря главным гостем звездной свадьбы стал пасынок фигуриста. Он высказал теплые словы лично и написал трогательный пост в "Инстаграм".
Многочисленная аудитория негодует, не уведет ли подросток жену у своего отца. Подписчики принялись обсуждать возраст обоих членов семьи и последствия гормонального всплеска мальчика.
"Может он сам влюблен в вас и только делает вид, что все хорошо? Елизавета, аккуратно! Вы ему явно в матери не годитесь, но и подружкой становиться не стоит. Авербух не простит вам это", – подытожили комментаторы.
Сама же Арзамасова не стала отвечать на общественную критику и продолжила публиковать совместные кадры всех членов новой семьи.
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