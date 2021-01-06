Скрывала 15 лет: Анна Плетнева обнародовала тайные фото дочери

Накануне артистка повергла в шок многочисленную аудиторию. Многие поклонники давным-давно знали о существовании наследницы. Однако никто не видел дочь Анны Плетневой вплоть до сегодняшнего дня.

Певица призналась, что долгое время не решалась демонстрировать девочку широкой публике. Стоит отметить, что и о рождении малышки поначалу знали лишь родственники.

Теперь в личном блоге Плетневой в "Инстаграм" красуется целая серия фотографий, сделанных в разный период жизни наследницы Маши. На кадрах отчетливо видно, что девочка сильно похожа на маму.

"Вы понимаете, чего мне стоило так долго скрывать от вас эту красоту. А если бы вы слышали, как она поет! Ну все, выросла моя суперзвезда, и я точно знаю, что это твой осознанный выбор. С днем рождения, моя любовь!", – подписала трогательные снимки звезда

Более того, Анна поделилась ссылкой на страницу Маши в социальной сети. Все желающие могут подписаться на аккаунт наследницы и следить за развитием ее творческой карьеры. Оказалось, что девочка давно ведет блог для своих друзей и родственников.

Сама же Плетнева крайне редко говорит о семье. Она старается не затрагивать подобные темы в интервью и лишь рассказывает о дальнейших планах в карьере.