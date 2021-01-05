Звезда "Дома-2" рассказала о загадочном исчезновении бывшего супруга

Бывшая участница скандального шоу "Дом-2" Алиана Устиненко воспитывает сына от экс-возлюбленного Александра Гобозова. По ее словам, бывший муж практически не общается с ребенком.



В блоге в "Инстаграм" Алиана рассказала, что Гобозов совершенно не вспоминает про сына Роберта. Более того, в какой-то момент он просто перестал выходить на связь. "С Сашей общаемся периодами, если честно. Он то появляется, то пропадает. Вот недавно опять пропал, даже Роберта с Новым годом не поздравил", – рассказала она.

Однако семья Гобозовых все же участвует в жизни ребенка. Его мать созванивается с Алианой. "Нам делить нечего, мы нормально общаемся. Даже месяца три назад в гостях были у нее. Все обиды, все в прошлом. Контактируем редко, только по телефону", – сообщила Устиненко.

Напомним, ранее уже ходили слухи о том, что Александр забыл про сына. "Редкие встречи очень вредят психике малыша, заставляют его чувствовать свою вину, искажает понимание роли отца и семьи в целом. Дети скучают, плачут, страдают. А мамы пытаются заменить отца, объяснить ребенку почему все так, но не по-взрослому, а так чтобы ребенок не страдал еще больше. Главное тут сохранять адекватность", – говорила тогда Устиненко.

Алиана всегда мечтала об еще одном наследнике. Однако это не кажется ей возможным, пока она не найдет достойного спутника. "Не замужем, но, как и любая девочка, мечтаю о большой семье, чтобы были еще детишки. Но всему свое время. Спешить некуда, все будет", – уверена Алиана. Ее активные поклонники поддерживают девушку во всех решениях.

