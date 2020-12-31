Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
31 декабря
Лента новостей
06:01
"В глазах потемнело": Звезда "Дома-2" разбилась в страшном ДТП
04:02
Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
02:00
Малахов не хочет делать из сына еще одного Гном Гномыча: Мнение ребенка надо спросить
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 декабря 2020 года
23:59
Сын растет копией Евгения Миронова
23:05
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
21:43
Самое важное о вакцинации против коронавируса
21:06
Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
20:57
Названы пугающие последствия недостатка витамина B12 в организме
20:42
Пациент из Швейцарии скончался после вакцины от Pfizer
20:40
65-летняя Долина закрутила новый роман
20:33
ВСУ обстреляли Донбасс запрещенными снарядами
20:14
Леонид Барац впервые показал лицо новорожденного сына
19:23
Войди в меня нежно: фото бесстыжих гей-утех похожего на Цискаридзе мужика довело до тошноты
19:18
Забывший про Фриске Шепелев прилюдно показал ласки со своей новой возлюбленной
19:03
"Это прямо мука": Лазарев взвыл из-за страшной болезни
18:55
Самопиар с молоком матери: сын Собчак обратился к Деду Морозу
18:39
Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане
18:30
Пищевод не пропускает: Алибасов перестал есть
18:26
Разин вывел Шатунова на чистую воду
18:00
Нерадостный Дмитрий Нагиев обратился к народу: Больше не завидую
17:58
"Я так обалдел": сын ввел Лазарева в ступор неожиданным вопросом
17:51
Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент
17:50
Тодоренко загремела в больницу с травмой
17:46
"Мужики обабились!": Стаса Михайлова перепутали с бабушкой
17:30
Знаменитый композитор умер от коронавируса
17:22
Голосистый Басков дал фору Киркорову
17:19
"Я опасаюсь": бывший муж помешал Гагариной улететь в отпуск с дочерью и новым любовником
17:12
В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв
16:59
"Без всякого зазрения совести": рассчитавшаяся с долгами Волочкова решила покинуть страну
16:56
Красавицу Катерину Шпицу выставили на аукцион
16:54
В Шереметьево совершил экстренную посадку самолет
16:45
Повалили на снег и прыснули баллончиком в лицо: на известного стилиста напали бандиты
16:40
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять
16:23
"Ты хочешь жить или умереть?": получивший жуткое послание известный актер бросил пить
16:14
Оксана Самойлова приготовила семье жуткий подарок
16:14
"Люблю!": Цискаридзе признался в чувствах известному тренеру
15:45
Марина Александрова слегла на нервной почве
15:31
Озвучен неутешительный прогноз по курсу рубля в 2021 году
15:28
"Это больно": преданная Тарзаном Королева поделилась эмоциями
15:21
Малахов с наслаждением отомстил Королевой за предательство: Не можете об меня вытирать ноги
15:08
Возлюбленный "отомстит" Бузовой за танцы с фигуристом
15:04
"Сердце разрывается": семья Фрейндлих впервые рассказала о состоянии актрисы
14:59
Тарзан вляпался в уголовное дело за распространение порнографии
14:56
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:56
Постоянно плачущий Александр Петров получил хороший пинок
14:48
Финансисты назвали лучшие способы сэкономить деньги в кризис
14:34
Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью
14:28
Малахов отказался мириться с обиженной Пугачевой: Закрыть эту тему и идти дальше
14:23
Москвичам дают возможность поскорее вернуться к нормальной жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хотела меня унизить": Цымбалюк-Романовская о неожиданной встрече с вдовой Джигарханяна
"Я выхожу замуж!": Наташа Королева дерзко ответила изменщику Тарзану
В новогоднюю ночь Юля придет в каждый дом: мать Началовой предупредила россиян
"Прекратите смешить народ": на хвастающуюся горами денег Пугачеву вылили ушат помоев
Политолог Карбалевич: Время работает против Лукашенко
65-летняя Долина закрутила новый роман
Шоу-бизнес

"В глазах потемнело": Звезда "Дома-2" разбилась в страшном ДТП

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня ночью стало известно, что бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Анна Брянская попала в аварию. Об этом сообщила ее подруга Мария Кохно в своем "Инстаграм".
прочитано 366 раз

На кадрах, выставленных в профиле девушки, видно, что сильно пострадал один из автомобилей. Подруга рассказала, что Анна Брянская "в страшной аварии" и "ей очень плохо", чем изрядно напугала поклонников экс-участницы. Кохно помогла Анне добраться до ближайшей больницы и призвала всех интересующихся молиться за здоровье подруги.

ПО ТЕМЕ

"Ставить на этих лошадок было странно": Солнцев грязно обругал закрытие "Дома-2"

"Оставляли без копейки": Боня рассказала о зарплате участников "Дома-2"

Позднее на связь вышла и сама потерпевшая. Она сообщила, что ее вины в случившемся совершенно нет. По словам Брянской, она просто "стояла на месте в пробке", когда в нее влетела другая машина.

После просмотра видео создается впечатление, что в ДТП Анна должна была получить тяжелые травмы. К счастью, все обошлось. Девушка рассказала, что все не так страшно. У нее разбит и опух нос, а также имеются синяки на ногах.

"Первые секунды я была без сознания и после идти не могла и в глазах потемнело. Приехала скорая, привела в чувства", – поделилась с поклонниками Анна Брянская.

Пользователи сети тут же принялись успокаивать кумира и желать бывшей участнице "Дома-2" скорейшего выздоровления. Мария Кохно, в свою очередь, высказалась, что во всем виноват плохой год. Подруга надеется, что он закончится без серьезных потерь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 31 декабря 2020, 06:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленского уличили в превышении полномочий: грозит ли ему импичмент
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке развалить Белоруссию: Буду наглухо стоять
Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма "адской" для России
Погребинский об отношениях Москвы и Киева: Вернулись к состоянию при "позднем" Порошенко

Шоу-бизнес

65-летняя Долина закрутила новый роман
Леонид Барац впервые показал лицо новорожденного сына
Войди в меня нежно: фото бесстыжих гей-утех похожего на Цискаридзе мужика довело до тошноты
Забывший про Фриске Шепелев прилюдно показал ласки со своей новой возлюбленной

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Изменившуюся до неузнаваемости молодую жену Петросяна приняли за Боярскую

Девушка показала роскошный образ

Шоу-бизнес

Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью

Певица собралась в Африку

Шоу-бизнес

Войди в меня нежно: фото бесстыжих гей-утех похожего на Цискаридзе мужика довело до тошноты

Похоть и желание близости
Шоу-бизнес

"Без всякого зазрения совести": рассчитавшаяся с долгами Волочкова решила покинуть страну

Балерина объяснила задержку оплаты по счетам

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+