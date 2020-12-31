"В глазах потемнело": Звезда "Дома-2" разбилась в страшном ДТП

Сегодня ночью стало известно, что бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Анна Брянская попала в аварию. Об этом сообщила ее подруга Мария Кохно в своем "Инстаграм".

На кадрах, выставленных в профиле девушки, видно, что сильно пострадал один из автомобилей. Подруга рассказала, что Анна Брянская "в страшной аварии" и "ей очень плохо", чем изрядно напугала поклонников экс-участницы. Кохно помогла Анне добраться до ближайшей больницы и призвала всех интересующихся молиться за здоровье подруги.

Позднее на связь вышла и сама потерпевшая. Она сообщила, что ее вины в случившемся совершенно нет. По словам Брянской, она просто "стояла на месте в пробке", когда в нее влетела другая машина.

После просмотра видео создается впечатление, что в ДТП Анна должна была получить тяжелые травмы. К счастью, все обошлось. Девушка рассказала, что все не так страшно. У нее разбит и опух нос, а также имеются синяки на ногах.

"Первые секунды я была без сознания и после идти не могла и в глазах потемнело. Приехала скорая, привела в чувства", – поделилась с поклонниками Анна Брянская.

Пользователи сети тут же принялись успокаивать кумира и желать бывшей участнице "Дома-2" скорейшего выздоровления. Мария Кохно, в свою очередь, высказалась, что во всем виноват плохой год. Подруга надеется, что он закончится без серьезных потерь.

