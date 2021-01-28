Похороны Шаляпина превратили в "Камеди клаб" на выезде

Коллега Александра Шаляпина по "Камеди клаб продакшн" Руслан Белый приехал на прощание с приятелем и в духе американских традиций решил пошутить. Свою прощальную речь он превратил в мини-стендап шоу. Конечно, он говорил только хорошее о почившем друге и уместно шутил. Однако это сардонически смотрелось на фоне рыдающей взахлеб матери умершего Шаляпина.
Как сообщает Teleprogramma.pro, прощание с Александром Шаляпиным прошло в ритуальном зале на территории Троекуровского кладбища.
"Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. А вообще у него всего было много: много татуировок, много шуток, много классных жен", – заметил Руслан Белый.
После того, как все выступили, мать Александра Шаляпина поблагодарила всех за поддержку и отметила, что была против профессии сына.
Ранее в комментарии "Дни.ру" коллега Александра Шаляпина Илья Соболев рассказал, что на его друга что-то могло давить. Комик не может смириться с горем и не верит в произошедшее.
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Вы хотели бы жить в дворце?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Массовые аресты
Нату в игнор
Привет, козлы и козы