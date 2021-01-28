Пригожин взорвался из-за жалобы Шнурова в полицию: Будем привлекать за ложный донос

Музыканты повздорили в прошлом году. Супруг Валерии пожаловался, что из-за пандемии коронавируса многие артисты оказались на грани нищеты. Лидер группы "Ленинград" в ответ пристыдил продюсера и его жену за роскошный отдых. В одном из интервью Иосиф Пригожин заявил, что готов "треснуть по башке" обидчика своей семьи. За это выражение рокер и зацепился.
Впрочем, продюсер не боится судебного разбирательства. Он уверен, что подобным образом его оппонент просто пиарится. Также супруг Валерии готов подать встречное заявление. "Будем привлекать Шнура к уголовной ответственности за заведомо ложный донос", – заявил Иосиф Пригожин.
Адвокат продюсера Сергей Жорин высмеял поведение Сергея Шнурова, отметив, что у артиста в последнее время не клеится с образом бравого рокера. Он уточнил, не в стихах ли написана жалоба фронтмена группы "Ленинград". Также правозащитник предположил, что, возможно, помощники артиста не туда направили жалобу: надо было в интернет опубликовать, а те в полицию отнесли.
Впрочем, по словам Сергея Жорина, они с Иосифом Пригожиным пока не получали никаких уведомлений о поданных заявлениях. Даже если это окажется правдой, правозащитник его без ответ не оставит.
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