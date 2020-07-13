"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме

Светлана Немоляева и Александр Лазарев поженились в марте 1960 года и прожили вместе пятьдесят один год, до самой смерти супруга. Но уже 10-й год Светлана Владимировна – вдова. О том, чем и как она живет сегодня, актриса рассказала в интервью.



С середины марта жизнь 83-летней Светланы Немоляевой, как и у многих людей, круто изменилась. "Из-за пандемии театр не работает, съемки отодвинулись, и фестивали, на которые я всегда с удовольствием со своей внучкой езжу, тоже не состоятся, – вздыхает актриса. – И сидим мы на даче в Абрамцево. Но это такое счастье – проводить время с семьей. С одной стороны, пандемия такой удар нанесла по работе, по творчеству, а с другой стороны, подарок судьбы, что мы вместе".

Актрисе, тем не менее, очень хочется поскорее вернуться в профессию. "Пока еще силы есть", – поясняет она. Например, она ждет возобновления съемок семейной драмы Маши Шалаевой – фильма с рабочим названием "Синдром жизни". Это режиссерский дебют актрисы, знакомой по фильмам "Первокурсница", "Маша", "Русалка". И хотя у Светланы Немоляевой сотни ролей в театре и кино, эту работу она ждет с особым волнением.

"У меня там роль женщины, которая прожила всю жизнь с мужем, у нее дочка, внук, и у них вроде такая хорошая, респектабельная, нормальная семья, они дипломаты, – рассказала Немоляева. – А потом выясняется, что ее муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка. Вот такая драма".

К счастью, в реальной жизни ей подобные кульбиты семьи неведомы. Светлана Немоляева и ее муж Александр Лазарев всегда считались образцовой семейной парой, что редкость в актерском мире, где по 3-5 браков считается нормой.