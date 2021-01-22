Скандал в уголовном деле Резника против сети детских садов "Маленькая страна"

Вот уже не год Илья Резник судится с предпринимателями, которые использовали в названии франшизы детских садов "Маленькая страна" строчку из культовой песни автора. В уголовном деле случился новый поворот – Генпрокуратура выразила недоверие судьям, у которых якобы есть "личные неформальные отношения" с бизнесменами.

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