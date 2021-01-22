Скандал в уголовном деле Резника против сети детских садов "Маленькая страна"

Напомним, как заявили создатели сети детских дошкольных учреждений Алина и Олег Будивские, с них потребовали 180 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака, принадлежащего Музыкальному театру имени Резника. Однако предприниматели выиграли гражданские процессы, а Следственный комитет дважды прекращал судебное делопроизводство, так как не нашел в материалах состава преступления.
Уголовное дело было возбуждено вновь по требованию прокуратуры и передано в СК по личной просьбе председателя ведомства. Недавно материалы отправили в Балашихинский городской суд.
Как стало известно журналистам, вместе с материалами уголовного дела Генпрокуратурой заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности и передаче дела на рассмотрение в другой суд Московской области. В качестве причины указано наличие неформальных связей с обвиняемыми Будивскими. Прокуроров смущает тот факт, что предприниматели вместе с судьями посещают "организации сферы услуг".
Скандальный поворот в деле Ильи Резника против бизнесменов теперь предстоит проверить сотрудникам Мособлсуда. Судьям нужно будет принять решение о наличии или отсутствии связей между Будивскими и балашихинскими служителями Фемиды.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Стала встречаться с бездомным
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
А вы страдаете авторитаризмом?
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Ната и Мишель когда успокоятся?