Закоптить и съесть ребра: Звезда фильма "Агенты А.Н.К.Л." засадил в жену нож

Скандал вокруг личности актера Арми Хаммера продолжается уже достаточно долгое время. Недавно вскрылись новые подробности его предпочтений.

Бывшая возлюбленная артиста Пейдж Лоренце заявила, что однажды он взял нож и вырезал на ее лобке первую букву своего имени, таким образом поставив на ней клеймо. Оказывается, следы "развлечений" звезды остались на теле женщины до сих пор. "Это было крайне больно и травмирующе. Он сказал мне, что потом хвастался об этом своим друзьям", – поделилась она воспоминаниями.

Лоренце также отметила, что Хаммер умолял ее удалить нижние ребра, объясняя это тем, что они просто ей не нужны. "Он постоянно говорил мне о том, что я могла бы удалить нижние ребра, чтобы он мог закоптить их, приготовить и съесть. Он повторял: "Тебе они не нужны"", – озвучила страшные подробности Пейдж. Отметим, отношения пары продолжались практически полгода: с августа по декабрь 2020-го.

Напомним, недавно выяснилось, что у Хаммера долгое время был секретный профиль в "Инстаграм" с сомнительным контентом от наркотиков до ужасающих сексуальных пристрастий. В январе о бывшем избраннике заговорила и другая женщина. Она также призналась, что тот мечтал приготовить ее ребра на барбекю и съесть их.

Помимо этого, в Сети появились скриншоты жутких переписок. Там Хаммер признавался неизвестной в том, что хочет съесть ее, выпить кровь и подержать ее бьющееся сердце в своих руках.

