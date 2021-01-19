Сын звезды "Титаника" собрался стать "актрисой"

Кейт Уинслет в недавнем интервью рассказала забавную историю, которая случилась с ее сыном. Семилетний Беар Блэйз ужасно рассмешил актрису своим заявлением, и она решила поделиться этим с миром.

Голливудская звезда рассказала, что недавно ребенок подошел к ней и сказал, что им нужно поговорить о серьезном. По словам артистки, в тот момент она перепугалась, что у мальчика случилось что-то плохое.

Беар заявил, что ему нужно сказать матери нечто важное. "Я хочу стать актрисой", – поделился сын знаменитости. В тот момент Кейт Уинслет еле сдержалась от смеха, потому что признание малыша ее ужасно удивило.

Мальчик попросил мать воспринимать его заявление всерьез и помочь с кинокарьерой. Собеседник актрисы отметил, что, возможно, через несколько десятков лет Кейт Уинслет не будет смеяться над этим эпизодом, особенно если Беар получит "Оскар".

Напомним, ранее звезда "Титаника" рассказала о травле, с которой столкнулась после выхода на экраны культового фильма Джеймса Кэмерона. Как призналась артистка, она была не готова к тому, что все будут рассматривать ее будто под лупой и искать недостатки. Знаменитость отметила, что подумывала оставить кино, так как не могла справиться с прессингом со стороны журналистов.

В итоге Кейт Уинслет долгое время отказывалась от больших проектов в пользу локальных нишевых фильмов. Актриса отметила, что в то время только познавала профессию, и такой холодный душ ее очень закалил.