"Все, кому он поперек горла, пусть радуются": у шоу "Дом-2" не осталось никаких надежд

Программу записывали пять часов. В студию ток-шоу "Бородина против Бузовой" пришли не только звезды телестройки. Среди гостей были известные политики и депутаты Госдумы. Дискуссия получилась жаркой. По словам Саши Черно, все в студии кричали. У шоу "Дом-2" не осталось никаких надежд.
"Самое главное – за что боремся непонятно. "Дом-2" закрыт и точка", – написала экс-участница в личном микроблоге.
Саша подчеркнула, что для нее лично реалити-шоу – это место, где она встретила любовь и стала мамой. На телестройке девушка получила хороший старт для развития.
Черно ответила на обвинения в том, что проект популяризировал грязь и пороки. По словам девушки, "Дом-2" был отражением современности.
"Проект закрыли, пусть все, кому он поперек горла встал, радуются. Я же говорю, нет, наверное, более важных проблем в стране", - заметила Саша Черно.
Напомним, уходя из "Дома-2" Черно в пух и прах разругалась с руководством шоу. На съемках проекта "Бородина против Бузовой" девушка встретила больших боссов, с которыми у нее теперь натянутые отношения. Как заметила Саша, беседа с начальством была не из приятных. "Смешно, что взрослые дяди следят за моими сторис", – рассказала экс-жительница телестройки.
Между тем Саша Черно была рада увидеть рядовых сотрудников шоу "Дом-2". Также участница с удовольствием пообщалась с ведущими.
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