Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца

Отец бросил умирающую от горя Любовь Казарновскую после смерти матери. А за месяц до ухода самого отца Любовь поговорила с ним по телефону. Он просил прощения и уверял, что не мог поступить иначе.

64-летняя оперная певица, звезда шоу "Один в один" и "Точь-в-точь" Любовь Казарновская стала новой гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия-1".

В эфире певица рассказала о своем детстве и о том, какую роль в ее жизни сыграла мать. После окончания школы Казарновская хотела поступать на журфак МГУ. Но когда они с матерью шли подавать в ВУЗ документы, то совершенно случайно увидели объявление о наборе в "Гнесинку". Именно мама предложила Любови Казарновской попробовать свои силы, ведь девушка любила оперу. Будущая певица успешно прошла экзамен и поступила. Так была определена ее судьба.

Мать певицы умерла в 1992 году. Любовь Казарновская тяжело переживала ее уход. После этого ее муж Роберт Росцик позвонил, когда она была на гастролях и сказал срочно приезжать, так как маме плохо. Он не сказал, что ее уже не было. Но и это были не все удары судьбы. Отец сказал, что уходит к другой женщине. Мир Казарновской рухнул.

Любовь Казарновская долго не могла простить отца за такое предательство и за то, что он даже не оставил ей наследство. Имущество он подписал своей новой возлюбленной. Однако сейчас обиды позади. Певица отпустила прошлое и живет настоящим.







