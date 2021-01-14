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Шоу-бизнес
Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца

Казарновская простила бросившего ее после смерти матери без наследства отца

Любовь Казарновская. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Отец бросил умирающую от горя Любовь Казарновскую после смерти матери. А за месяц до ухода самого отца Любовь поговорила с ним по телефону. Он просил прощения и уверял, что не мог поступить иначе.
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64-летняя оперная певица, звезда шоу "Один в один" и "Точь-в-точь" Любовь Казарновская стала новой гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия-1".

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В эфире певица рассказала о своем детстве и о том, какую роль в ее жизни сыграла мать. После окончания школы Казарновская хотела поступать на журфак МГУ. Но когда они с матерью шли подавать в ВУЗ документы, то совершенно случайно увидели объявление о наборе в "Гнесинку". Именно мама предложила Любови Казарновской попробовать свои силы, ведь девушка любила оперу. Будущая певица успешно прошла экзамен и поступила. Так была определена ее судьба.

Мать певицы умерла в 1992 году. Любовь Казарновская тяжело переживала ее уход. После этого ее муж Роберт Росцик позвонил, когда она была на гастролях и сказал срочно приезжать, так как маме плохо. Он не сказал, что ее уже не было. Но и это были не все удары судьбы. Отец сказал, что уходит к другой женщине. Мир Казарновской рухнул.

Любовь Казарновская долго не могла простить отца за такое предательство и за то, что он даже не оставил ей наследство. Имущество он подписал своей новой возлюбленной. Однако сейчас обиды позади. Певица отпустила прошлое и живет настоящим.



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Автор: 14 января 2021, 18:52 Источник: "Судьба человека" • Требует проверки
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Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой

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