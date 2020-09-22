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Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете

Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете

Любовь Казарновская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская рассказал о своей личной жизни. Она призналась, что была любовницей, и объяснила, почему так поздно родила.
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64-летняя Любовь Казарновская уже три десятка лет счастлива с импресарио Робертом Росциком. Однако до встречи с ним артистка была влюблена в женатого мужчину, у них была связь, которую сама же певица и прервала. "Как мне говорила бабуля: "На чужом несчастье счастья не построишь"... Я со всей своей страстностью просто наступила себе на глотку и сказала – нет. Я столько наблюдала семей, где произошло вот такое разрушение, что понимаю: это прошлое отзовется болью и в сердце этого человека, и в моем. Совсем переступить через это я не могу", – рассказала Любовь Казарновская.

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В 36 лет у артистки появился сын Андрей. К тому моменту Казарновская и Росцик уже четыре года прожили в браке. Если сейчас к позднему материнству относятся спокойной, то раньше все было иначе. "Здесь мне говорили: "Ой, ты уже давай-давай подгоняй себя, а то будет поздно". А там люди за сорок рожают, и все относятся к этому абсолютно нормально", – вспомнила артистка.

На приеме врач успокоил оперную диву. "Мне врач сказал: "Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете. Это осознанный выбор", – сообщила исполнительница. Она призналась, что сын Андрей это "ребенок любви, которая прошла определенные испытания".

"Мы встретились с Робертом зрелыми людьми. В наших жизнях уже были свои радости и перипетии. Поэтому мы осознанно сотворили нашего ребенка", – объяснила Любовь Казарновская.

Артистка рожала в Вене. Более того, она выхода на сцену до последнего, потому что хорошо себя чувствовала, ей легко пелось, и дыхание функционировало без проблем. "Более того, когда я завершала сольную партию "Реквиема" Верди и садилась, тут начинались пляски в животе: "Мама, пой!" Ему так нравилась музыка, и вот родился музыкальный мальчонка", – похвасталась певица.

Отметим, что 27-летний сын Любови Казарновской Андрей является профессиональным дирижером и скрипачом.

Автор: 22 сентября 2020, 12:26 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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