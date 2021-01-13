Будет снос? "Дом-2" лишился земли

Команда реалити-шоу "Дом-2" после отказа ТНТ транслировать проект узнала еще одну неприятную новость. Мэрия Москвы отобрала участок, на которой построен павильон для кастинга и редакции журнала.

Речь идет о территории и постройках, находящихся под адресу: Москва, улица Саморы Машела, 5. На протяжении десяти лет там проходили кастинги "Дома-2", а некоторые звезды телестройки в этом помещении даже жили.

Здание было построено в 2009 году фирмой "Европлейс". Компания арендовала землю на 99 лет у Российского университета дружбы народов (РУДН). Вскоре павильон заняла фирма "СПП", занимающаяся производством "Дома-2".

Недавно РУДН выявил нарушения, которые были допущены при оформлении сделки. Именно поэтому московская мэрия обратилась в суд с требованием вернуть землю учреждению, а также снести находящееся на ней здание. Из-за того, что компания "Европлейс" "сдала назад", постройку, как и землю, планируют передать РУДН.

Тем временем на территории "Дома-2" в Подмосковье работают над новым реалити-шоу. Туда уже заехали блогеры-тиктокеры до 25 лет, которые будут жить под прицелом камер. К ним также присоединились 14 участников телестройки, вызывающие наибольший интерес у зрителей. Экс-менеджер проекта в беседе с журналистами отметил, что финансирование не будет таким, как раньше.