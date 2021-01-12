Звезда "Дома-2" показала изувеченное лицо

Многие звезды, мечтающие изменить свою внешность к лучшему, становятся жертвами неудачных операций. Так случилось и с Анастасией Балинской, которая однажды решила, что недостаточно хороша.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" активно ведет свой блог в "Инстаграм". Недавно подписчики попросили девушку показать нос после ринопластики. Известно, что Анастасия переживала операцию дважды, так как результат первого вмешательства ей не понравился. Она опубликовала фото носа без фильтров и ретуши и рассказала, что всегда мечтала быть популярной в сети, однако ей не нравится, что сейчас она известна за счет неудачных работ хирургов. Действительно, в интернете многие обсуждают внешность дивы.

"Какова красота. Кости у меня просто куда-то поехали гулять. Но по вашим советам я полюбила себя с этим носом" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – отметила Балинская.

Как сообщает "Пятый канал", Анастасия решила повторно исправить форму носа, однако ситуация только усугубилась. Девушка также беспокоится за маму, так как та очень переживает за результаты экспериментов дочери.

Оказалось, это не единственный комплекс Анастасии Балинской. Она утверждает, что плохое состояние кожи под глазами уже не скрывают даже фильтры в "Инстаграм". Также она сильно похудела, и от привычной соблазнительной фигуры звезды "Дома-2" остались "одни ребра". "Если вдруг кто-то из вас решит рядом со мной заснуть, то утром вам будет очень-очень страшно. Сама аж шарахаюсь по утрам, честно", – иронично заметила она.





