Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала

Танцор впервые пришел на телевидение после гей-скандала, в который его втянули из-за слитых в Сеть интимных снимков. По задумке, на проект будут приглашаться взрослые и дети с необычными способностями.
В шоу не шла речь о грязной истории с участием Николая Цискаридзе. Артист и педагог вместо обсуждения личной жизни продемонстрировал на сцене свое мастерство. Только если раньше он в буквальном смысле носил женщин на руках, то теперь на руках брюнетки оказался уже он.
Одна из дам, которая решила показать публике свою силу, подняла Николая Цискаридзе на свои плечи и стала приседать. Судя по анонсам Первого канала, все участники шоу остались в восторге. А сам танцор сначала просто опешил. Программу "Я почти знаменит" можно будет увидеть с 17 января, в 17:30.
Как писали "Дни.ру", Николай Цискаридзе находится в шоке от появившихся в Сети интимных кадров и переписки. О состоянии артиста рассказывали его друзья. "Над ним словно навис дамоклов меч", – говорила сексолог Елена Перелыгина "Собеседнику", знакомая с товарищами экс-премьера балета Большого театра.
Напомним, произошедшую ситуацию уже окрестили "гей-скандалом". Если верить провокационной переписке, то Николай Цискаридзе якобы настойчиво звал модельера Валентина Юдашкина на свидание и предлагал поиграть "в раздевания".
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