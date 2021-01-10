Женщины носят Цискаридзе на руках после мерзкого гей-скандала

Николай Цискаридзе появился в новой программе "Я почти знаменит" Первого канала. Артист балета был ошарашен поступком одной из участниц проекта.

Танцор впервые пришел на телевидение после гей-скандала, в который его втянули из-за слитых в Сеть интимных снимков. По задумке, на проект будут приглашаться взрослые и дети с необычными способностями.

В шоу не шла речь о грязной истории с участием Николая Цискаридзе. Артист и педагог вместо обсуждения личной жизни продемонстрировал на сцене свое мастерство. Только если раньше он в буквальном смысле носил женщин на руках, то теперь на руках брюнетки оказался уже он.

Одна из дам, которая решила показать публике свою силу, подняла Николая Цискаридзе на свои плечи и стала приседать. Судя по анонсам Первого канала, все участники шоу остались в восторге. А сам танцор сначала просто опешил. Программу "Я почти знаменит" можно будет увидеть с 17 января, в 17:30.

Как писали "Дни.ру", Николай Цискаридзе находится в шоке от появившихся в Сети интимных кадров и переписки. О состоянии артиста рассказывали его друзья. "Над ним словно навис дамоклов меч", – говорила сексолог Елена Перелыгина "Собеседнику", знакомая с товарищами экс-премьера балета Большого театра.

Напомним, произошедшую ситуацию уже окрестили "гей-скандалом". Если верить провокационной переписке, то Николай Цискаридзе якобы настойчиво звал модельера Валентина Юдашкина на свидание и предлагал поиграть "в раздевания".

