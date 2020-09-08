Женился из-за денег? Лера Кудрявцева прокомментировала новость о молодом муже-альфонсе

Ведущая Лера Кудрявцева воспитывает в браке с Игорем Макаровым двухлетнюю дочь Машу. Пара души не чает в малышке. 49-летняя звезда часто публикует в своем "Инстаграм" фото и видео достижений девочки. Очевидно, что ребенок желанный и долгожданный. К слову, у Леры уже есть взрослый сын Жан, и он почти ровесник своего 32-летнего отчима...
Этот факт не дает покоя публике. Некоторые особы в Сети без стеснения лишний раз упоминают о нервности брака, хотя, как известно, в шоу-бизнесе полно таких пар. Пользователям Сети кажется, что Лера зарабатывает больше. А иногда поговаривают, что игрок хоккейного клуба "Сибирь" и вовсе висит на шее у своей состоявшейся супруги.
Лера долго не комментировала эту информацию. И вот наконец звезда ответила на пересуды. В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ она не без раздражения рассказала, сколько зарабатывает ее супруг.
"Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги?" – отрезала телезвезда, подчеркнув значимость чувств выше финансов.
Давняя подруга звезды – Яна Поплавская – тоже придерживается такого мнения. Она заявила, что деньги в отношениях Леры Кудрявцевой и мужчин вообще ни при чем. Но при этом любят ее не за доходы.
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