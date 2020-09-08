Женился из-за денег? Лера Кудрявцева прокомментировала новость о молодом муже-альфонсе

Лера Кудрявцева в браке семь лет. Ее муж – хоккеист Игорь Макаров. Он на 17 лет младше своей супруги. Разница в возрасте и медийность ведущей не дают покоя сплетникам. Они считают, что этот брак неравный. Наконец Лера ответила на пересуды.

прочитано 762 раза