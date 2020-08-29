Кудрявцева родила второго ребенка

Яна Кудрявцева предпочитает не скрывать свою личную жизнь от многочисленной аудитории и часто делится семейными событиями в "Инстаграм". На этот раз гимнастка призналась, что стала мамой.

У 13-кратной чемпионки мира родилась девочка. Пополнение в семье гимнастки и хоккеиста стало весьма долгожданным и радостным событием.

В декабре 2018 года Яна Кудрявцева впервые стала мамой. Известный спортсмен Дмитрий Кугряшев не мог поверить, что гимнастка наконец-то сделала выбор в пользу семьи.

Первую дочку звездные родители назвали Евой. Имя второй красавицы пока не разглашается.

Пользователи "Инстаграм" уже давно разделились на два лагеря. Одни восхищаются семьей российской гимнастки. Другие же не могут поверить, что Яна так быстро распрощалась с карьерой и всемирной популярностью.

"Как ушли из большого спорта, сразу же начали рожать. Вас теперь не остановить?", – комментаторы раскритиковали семейное положение Кудрявцевой.

Сама же Яна уже перестала реагировать на гневные возгласы поклонников и начала наслаждаться жизнью. 22-летняя спортсменка во многих интервью признавалась, что она была вынуждена оставить карьеру гимнастки.

В 2017 году распрощалась с чемпионскими титулами из-за серьезных последствий перелома ноги. Сломанная конечность влияла на общее состояние Яны.

Если бы Кудрявцева планировала продолжить выступать, то ей бы пришлось оперировать и здоровую ногу. Девушка не могла терпеть постоянные травмы, ушибы и многочисленные операции.

Тогда она приняла взвешенное решение и публично объявила о своем уходе. Теперь чемпионка Европы воспитывает двух замечательных наследниц и следит за успехами мужа.

К слову, ни один матч Дмитрия Кугрышева не обходится без поддержки гимнастки. Яна не пропускает игры возлюбленного и с ранних лет приучает своих дочек болеть за папу.