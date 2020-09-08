"Прогнозов нет": парализованная Кудрявцева готовится к транспортировке

Несколько недель назад Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что у ее мамы случился инсульт. В это время 78-летняя Александра Ивановна находилась в Крыму.

Родительницу артистки срочно госпитализировали в областную больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние пенсионерки, однако звезде долгое время не разрешали перевезти мать в Москву.

Вследствие инсульта у женщины парализовало левую сторону тела. Лера Кудрявцева рассказала, что родственница пребывает в крайне подавленном состоянии. Телеведущая пытается ее всячески подбодрить, но пока это удается с трудом. Ситуация с мамой и саму звезду выбила из колеи, однако она быстро взяла себя в руки и делает все возможное, чтобы Александра Ивановна не беспокоилась лишний раз.

В беседе с журналистами Лера Кудрявцева заявила, уже на этой неделе она сможет транспортировать маму в Москву. Артистка определилась с клиникой, которая займется лечением и восстановлением родительницы. При этом врачи пока что опасаются за здоровье пенсионерки. "Прогнозов по-прежнему никаких нет", – отметила звезда.

Она добавила, что в сложной ситуации ей очень помогает Елена Малышева – дает советы, успокаивает, подбадривает. Телеведущая верит, что в итоге все будет хорошо.

Лера Кудрявцева вернулась к работе, однако ей удалось найти несколько свободных дней в плотном графике и приехать в Крым. Все остальное время, пока артистка занята на съемках, за мамой присматривает двоюродная сестра, которая живет в Алуште.