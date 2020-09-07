Бывшая жена набросилась с обвинениями на женившегося Жукова: Могилу себе вырыла

Рома Жуков неустанно уверяет народ в том, что Елена лжет. В программе "Звезды сошлись" артист рассказал, что часто общается с детьми, которые даже подружили с его новой избранницей. Один из наследников планирует перебраться к отцу. Более того, певец высылает бывшей жене по 300 тысяч рублей.
Но Елена не прекращала. По ее словам, Жуков не только не видится с детьми, но и не платит за квартиру, которая приобретена в ипотеку. Женщину с детьми скоро выселят, если они не заплатят более семи миллионов рублей.
Певец не смог слушать бывшую супругу. Перед тем, как покинуть студию, Жуков сказал: "Она себе могилу вырыла".
Напомним, Елена рассталась с артистом три года назад. На протяжении нескольких лет экс-возлюбленные спорят и ссорятся. Обо всех претензиях друг к другу они рассказывают на различных ток-шоу.
Любопытно, что с нынешней избранницей Жукова познакомила именно Елена. По словам певца, он начал встречаться с Ольгой только после развода. "Накосячил не я", – объяснял артист причину расставания.
Ранее "Дни.ру" писали, что Жуков планирует общего ребенка с новой возлюбленной.
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2