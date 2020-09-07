"Нафига тебе это надо?": выходка внука шокировала Евгению Симонову

Актерские династии в московском театре имени Маяковского – явление частое. Например, здесь работает внучка Александра Лазарева и Светланы Немоляевой – Полина Лазарева. Тут же служит и Зоя Кайдановская – дочь Евгении Симоновой. А скоро, возможно, на легендарную сцену выйдет и внук этой знаменитой Народной артистки России.

20-летний Алексей Славкин, старший внук Евгении Симоновой, пошел по актерским стопам бабушки, деда Александра Кайдановского, папы Алексея Захарова и мамы Зои Кайдановской. "Он учится на четвертом курсе Щукинского училища (в 1976 году его окончила и Евгения Павловна – Прим. ред.), – рассказала Симонова в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Там, конечно, знают, из какой семьи. Но это совершенно ничего не значит, уверяю вас! Для того же Миндаугаса Карбаускиса (режиссер, лауреат "Золотой маски", худрук театра Маяковского – Прим. ред.) это все только со знаком "минус".

"Райкин справедливо считал, что актерским детям изначально труднее, потому что они должны не только убеждать, но и переубеждать. Ведь если у них что-то получается, то это непременно мама устроила или бабушка организовала. А если не получается, то на тебя валятся все шишки, мол, ты из такой семьи. Так что не знаю, что с внуком будет дальше", – вздыхает Симонова.

Актриса признается, что очень хотела внуку другой судьбы, на связанной со сценой и зависимой профессией артиста. "Алексей учился замечательно – окончил международный бакалавриат, знает два языка, – вздыхает Симонова. – И мне было так обидно, когда в марте, накануне, выпускного, он вдруг объявил, что будет поступать в театральный. "Ты все эти знания понесешь в актерство?! Нафига тебе это надо?!" – возмущалась я тогда".

"Он – талантливый человек, – убеждает Симонова. – Хотя, как говорил Немирович-Данченко, на судьбу актера влияют талант, труд и случай. А случая может не быть очень долго. Я знаю очень многих актеров, которые вовсе не дождались его. А других он возникал достаточно поздно. Это все – такая лотерея! Поэтому я пыталась убедить внука, что если у него есть шанс, то лучше этой профессии избежать. Но он меня не послушал".

