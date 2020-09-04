Жуков высказался по поводу плагиата хита "Руки вверх" Элджеем: Будем разбираться

Мелодия трека русскоязычным зрителям показалась слишком знакомой. Ребята действительно задействовали в песне хит 90-х группы "Руки вверх" – "Песенка".
Позднее выяснилось, что Сергей Жуков в курсе происходящего. В беседе с журналистами артист отметил, что Элджей и Моргенштерн приобрели музыку официально, и в этом вопросе у него претензий нет. Однако звезду смутило, что ее не указали в авторах. "Случайно или специально – будем разбираться", – заявил лидер группы "Руки вверх".
При этом артист отметил: ему очень приятно, что слушателя нельзя обмануть. Он уже успел почитать комментарии под видео рэперов, и многие указали ребятам на то, что музыка-то у них не оригинальная. Сергей Жуков добавил, что хиты группы 90-х уже стали классикой, к которой теперь обращаются современные исполнители.
Напомним, недавно Сергей Жуков отчитался перед поклонниками о своих доходах. Как оказалось, артист вошел в список самых успешных предпринимателей за последний год – в сумме он заработал почти пять миллионов долларов.
Однако музыкант заявил, что рейтинг не очень правдивый, так как в нем не отражены расходы. Плюс звезда заявила, что 23 года снимала квартиру и только год назад решилась на покупку собственной в ипотеку.
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