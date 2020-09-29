Звезда "Ералаша" скрывала роман с лучшей подругой жены восемь лет

Екатерина узнала о интимной связи Павла и Ольги от коллеги. Мол, в театре многие знают о том, что у актера роман на стороне. Во время одного из мероприятий любовники не скрывали чувства друг к другу. Парочку даже удалось запечатлеть за объятиями и поцелуями, но эти кадры оказались потерянными.
Девушка была шокирована, узнав, что Павел и Ольга встречаются уже восемь лет. Якобы у любовников даже родилась дочь Эмма. Екатерина окончательно поверила слухам, когда увидела сходство этой девочки со своей наследницей от Гайдученко.
Ольга уверяла, что не Павел для нее является лишь близким другом, а Эмму она родила от бывшего избранника, который сейчас женат. Тот мужчина не помогает растить дочь. Ольга благодарна Павлу и Екатерине за поддержку и помощь.
Гайдученко подтвердил слова своей подруги. Также актер решил пройти ДНК-тест, чтобы доказать, что не является отцом Эммы. Во время передачи результаты исследования были представлены: Павел на самом деле никем не приходится девочке.
Но роман с Ольгой ему скрыть не удалось. Полиграфолог Роман Устюжанин обнародовал ответы Павла на детекторе лжи. На вопрос об интимной связи с подругой жены он ответил отрицательно, что является ложью. После этого Екатерина не смогла сдержать эмоций и несколько раз ударила супруга прямо в студии "На самом деле".
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