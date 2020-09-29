Известная актриса рассказала о бесплодии: Не дано

Актрисе Ксении Громовой 44 года. В браке со вторым мужем она живет уже шесть лет. В свежем интервью звезда рассказала, почему у нее до сих пор нет детей.

Российская актриса Ксения Громова пришла на программу к Борису Корчевникову "Судьба человека" на канале "Россия 1". В беседе с ведущим звезда поделилась многими откровениями, в частности и о личной жизни.

ПО ТЕМЕ Роковой аборт и умственно отсталый ребенок: как сложилась судьба звезды советского кино

Первый брак Ксении не сложился. Жизнь в одной квартире со свекровью оказалась невыносимой. Точкой в отношениях с мужем стал яркий роман на стороне. Громова рассказала Борису Корчевникову, что со своим вторым мужем она познакомилась, когда перевозила мать в Москву. Он сделал ей документы и потом предложил встретиться. С тех пор они вместе – уже шесть лет.

В свое время, как она выразилась, дети у нее не родились, жизнь шла по другому сценарию. И до сих пор Бог не дал ей с мужем ребенка. Женщина не считает это проблемой или бедой. По ее мнению, человек должен достойно с этим жить.



"Такая жизнь, наверное, тоже имеет право на существование. Не дано. Это неплохо, не хорошо", – сказала Громова.



Ее дебют в большом кино состоялся в фильме "Русский бунт". Звезда театра и кино Ксения Громова снялась в картине "Краткий курс счастливой жизни" Валерии Гай Германики, "Школа для толстушек". Она была награждена премией "Тэфи" за лучшую женскую роль в телесериале после выхода на экраны в 2009 году картины "Мой муж – гений".