Роковой аборт и умственно отсталый ребенок: как сложилась судьба звезды советского кино

Новой гостью программы "Судьба человека" стала актриса Елена Мольченко. Она прославилась после выхода на экраны фильма "Завтра была война" и сериала "Простые истины".

Первый серьезный роман у актрисы случился в ГИТИСе с Анатолием Лобоцким. Студенческие отношения продлились четыре года и завершились после выпуска из института. В беседе с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что возлюбленный хотел сосредоточиться на карьере, семья ему была не нужна.

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Во время учебы Елена Мольченко забеременела, но решила сделать аборт. По словам артистки, она любит детей, но никогда не чувствовала потребности становиться матерью. Когда поняла, что ждет ребенка, пошла в больницу без сожалений.

Первым мужем актрисы стал Александр Фатюшин. Пара познакомилась в театре, и очень скоро молодой человек сделал подруге предложение. Коллеги были в шоке! Еще бы, ведь артиста считали закоренелым холостяком. После свадьбы влюбленные захотели родить ребенка, но ничего не получалось.

В эфире шоу "Судьба человека" Елена Мольченко призналась, что стала винить себя за тот роковой аборт, но проблема оказалась не в ней. После обследования Александру Фатюшину поставили диагноз бесплодие. Отсутствие детей не повлияло на отношения в паре, и супруги прожили вместе до самой смерти актера. Он скончался в 2003 году.

Второй раз Елена Мольченко вышла замуж за Игоря Воробьева. Артист много лет назад стал вдовцом и остался на руках с сыном-инвалидом. Как отметила звезда в эфире шоу "Судьба человека", когда она узнала о том, что у ребенка мужа умственная отсталость, поняла, что Бог ее не оставил. Женщина быстро подружилась с мальчиком и считает его своим сыном.