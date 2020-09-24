"Мне кажется, все от него умрут": Борисов напророчил себе смерть от коронавируса

Звезду госпитализировали прямо со съемок, причем скорую помощь вызывали дважды. В первый раз артист отказался от поездки в больницу. Тогда все думали, что у телеведущего просто "скакнуло" давление.
Режиссер-постановщик вспомнил, что сидел с Михаилом Борисовым в коридоре, и тот выглядел неважно, мучался от одышки. Других симптомов коронавируса у актера не было. Стоит отметить, что звезда входила в группу риска: возраст, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.
Как оказалось, Михаил Борисов чувствовал недомогание уже несколько дней, но не хотел подводить съемочную команду. Он не обратил внимания на первые звоночки, это его и сгубило. Подруга вспомнила, что незадолго до смерти артист вдруг сказал ей странную вещь. "Этот чертов коронавирус... Мне кажется, все от него умрут", – заявил актер.
По словам друзей, врач назначил Михаилу Борисову дыхательную гимнастику, но это не помогло – процент поражения легких оказался слишком велик. По словам Нонны Гришаевой, артист даже во время карантина ездил на работу, не обращая внимания на предостережения специалистов.
Хоронили Михаила Борисова в открытом гробу. Во время прощания с актером в зале было немного людей. Вероятно, некоторые решили не рисковать – все-таки коронавирус еще бушует. На входе в зал всем раздавали маски и перчатки, измеряли температуру.
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