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Шоу-бизнес
Инфекция повсюду: гроб с умершим от коронавируса Борисовым оставили открытым

Инфекция повсюду: гроб с умершим от коронавируса Борисовым оставили открытым

Михаил Борисов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах с минимальным числом участников процессии. При этом члены семьи и близкие не могут прикасаться к телу. Но организаторы похорон режиссера, актера и педагога Михаила Борисова этих требований "не заметили".
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19 сентября Михаил Борисов почувствовал себя плохо во время съемки очередного выпуска программы "Русское лото". Врачи диагностировали у него коронавирус, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозную кому, после которой артист пережил клиническую смерть. А при попытке перевезти его в другую больницу он скончался.

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Прежде при погребении умерших с подтвержденным коронавирусом тела укладывали в двойные герметичные пакеты и посыпали хлоркой. Гробы обрабатывались дезинфицирующим средством снаружи и изнутри. А сотрудники похоронной компании надевали одноразовые костюмы.

На церемонии прощания с Борисовым каждому при входе измеряли температуру, выдавали одноразовые перчатки и маски, а в каждом углу стояло по огромной бактерицидной ультрафиолетовой лампе – предполагалось, видимо, что инфекция будет повсюду. Людей просили соблюдать социальное дистанцирование при помощи специальной разметки на полу. Однако гроб при всем этом оставался открытым. Правда, никто из пришедших не рискнул по православной традиции целовать покойника в лоб...

Михаил Борисов. Фото: Дни.ру

Проститься с ведущим "Русского лото" пришли актеры Любовь Тихомирова, Александр Семчев, Александр Нестеров. Никаких речей у гроба решено было не произносить.

Автор: 23 сентября 2020, 14:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Елена Яковлева
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Вот это-то и странно. Двойные стандарты?
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