Инфекция повсюду: гроб с умершим от коронавируса Борисовым оставили открытым

В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах с минимальным числом участников процессии. При этом члены семьи и близкие не могут прикасаться к телу. Но организаторы похорон режиссера, актера и педагога Михаила Борисова этих требований "не заметили".



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