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Любовь Казарновская покидает Москву

Любовь Казарновская. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Любовь Казарновская покидает Москву. Всемирно известная оперная дива собирается жить в деревне.
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Недавно в СМИ появилась информация о том, будто Любовь Казарновская собирается покинуть Москву и переселиться в ярославскую глубинку. Журналисты решили прояснить ситуацию и обратились за комментариями к самой певице. Казарновская подтвердила слухи.

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"Я уже строю дом: думаю, к весне справим новоселье. Это совершенно дивное место. Село Вятское, которое было описано еще самим Некрасовым в "Кому на Руси жить хорошо". После революции оно было разрушено, а сейчас потихоньку восстанавливается", – рассказала оперная дива

По словам артистки, там есть культурно-исторический и просветительский центр, храм с эмблемами дома Романовых, замок Понизовкина, где есть барочный театр. "Внешне это село выглядит гениально – оно находится на берегу реки. Когда я после концерта в Ярославле попала в Вятское и увидела местные красоты, сказала: "Здесь я могла бы представить себя деревенским жителем!", – заявила певица.

Пор словам Любови, в ее доме "Версаля не будет". "Я для себя хочу настоящий деревенский дом, где все будет пропитано Русью. Где я смогу принимать гостей в русской беседке, которая ни у кого из соседей не будет вызывать слюноотделения. Ведь могут сказать: "Казарновская такое строит, что не вписывается в культурное пространство". Нет – все будет в русских традициях. Так что, думаю, особой зависти и нареканий мой дом вызывать не будет. Это будет пристанище души", – цитирует артистку "Собеседник".

Супруг Роберт и сын Андрей поддерживают Любовь в желании жить за городом. "Мне Господь дал замечательную семью. И муж, и сын – мои большие друзья. У нас небольшая, но самодостаточная семья, где каждый занимается своим делом. Муж Роберт – организацией фестивалей и гастролей. Сын Андрей – студент Московской консерватории, он постоянно ездит на мастер-классы за рубеж. У него свой камерный коллектив, поэтому никогда нет свободного времени. Про себя я вообще молчу: о свободном времени мне приходится только мечтать", – отметила Любовь Казарновская.

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2017, 09:01

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