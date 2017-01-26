Казарновская о печальной участи шоу "Точь-в-точь"

"Первый канал" вызвал переполох в рядах зрителей многочисленными изменениями в сетке вещания. Сначала из прайм-тайма убрали программы "Давай поженимся!" и "Наедине со всеми", а теперь будущее проекта "Точь-в-точь" под угрозой.

В СМИ появилась информация, что шоу перевоплощений, в котором одни звезды изображают других, хотят закрыть. В последнем сезоне там соревновались лучшие из лучших финалистов "Точь-в-точь" и, мол, дальше уже некуда плыть.

Вероятно, продолжения проекта уже не будет, что не на шутку опечалило преданных фанатов передачи. По слухам, высшее руководство не устроили низкие рейтинги последнего сезона. Если судить по интересу зрительской аудитории, то он был слабее, чем в предыдущих сезонах. Похоже, людям надоело наблюдать за бесконечной вереницей пародий на известных артистов.

"Я думаю, что этот сезон последний, – подтвердила Любовь Казарновская. – Нам уже намекнули, что пора формат менять. Надо придумывать что-то новое, такое же интересное, креативное и яркое".

Знаменитая певица в этом плане полностью доверяет опытным телебоссам. "Первый канал" в этом отношении ас. Но я не считаю, что формат "Точь-в-точь" изжил себя. Просто за время шоу артисты показали огромное количество образов. И чтобы не было повторов, нужно уходить!" – цитирует Казарновскую сайт Sobesednik.ru.

К слову, двум другим популярным развлекательным шоу "Первого канала" "Наедине со всеми" и "Давай поженимся!" повезло чуть больше. Их не закрыли, а просто передвинули с "рыбного" вечернего времени на дневное. Передачу с Юлией Меньшовой можно теперь смотреть в 12.15, а приключения телесвах Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой – в 17.00.

Как писали Dni.Ru, для зрителей, не ожидавших изменений в сетке вещания "Первого канала", это стало неприятным сюрпризом. Последний (или, как говорят суеверные телевизионщики, крайний) выпуск "Давай поженимся!" многие россияне пропустили не по своей воле и рассердились. Пользователи Сети буквально атаковали аккаунты программы, канала и ведущих гневными комментариями.