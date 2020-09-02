"Тяжелейшая потеря": Розенбаум убит страшной трагедией

Александр Розенбаум рассказал о младшем брате, которого похоронил 15 лет назад. Певец до сих пор скучает по близкому родственнику.

Артист был убит трагедией в семье и тяжело ее переживал. тогда Александр Розенбаум потерял от стресса десять килограммов. Певец признался, что очень часто вспоминает о покойном.

Брат звезды Владимир умер в 49 лет от цирроза печени. Александр Розенбаум отметил, что иногда изображает, что общается с ним по телефону. "Дурка такая, но она потрясающая", – заявил он. Исполнитель добавил, что они с братом были очень похожи, а их голоса и интонации было просто не отличить.

По словам Александра Розенбаума, Владимир был хорошим человеком. В память о нем певец написал ряд композиций, которые особенно полюбились публике. "Для меня это была тяжелейшая потеря". – признался артист.

Сейчас 68-летний Александр Розенбаум наслаждается общением с внуками. Он отметил, что является хорошим отцом и дедом, но не сумасшедшим. Дочь знаменитости Анна родила четверых сыновей в браке с бизнесменом Тиберио Чаки.

Напомним, ранее певец рассказал, что его лысина является следствием серьезного заболевания. Артист потерял волосы в 23 года. Врачи говорят, что такое происходит редко, в основном в результате серьезного заболевания. Алопеция, как научно называется выпадение волос, обусловлена эндокринными и гастроэнтерологическими проблемами, может возникать при лучевом поражении, онкологических и венерологических болезнях.