"Панику пресекать надо": Розенбаум не видит ничего страшного в пандемии коронавируса

Александра Розенбаума знают как музыканта, однако он имеет медицинское образование и некоторое время работал врачом. Поэтому журналисты "Комсомольской правды" поинтересовались у заслуженного артиста, как нужно себя вести во время пандемии.
Музыкант считает, что коронавирусная инфекция по сути не отличается от обычной, поэтому защищаться от вируса нужно, как и раньше: следить за гигиеной и не попадать в закрытое помещение, заполненное людьми. При этом можно вести обычную жизнь, а не прятаться дома.
Розенбаум также вспомнил время, когда во время эпидемии гриппа умирали тысячи людей, но никто не вводил массовые карантины и не объявлял о пандемии. "Я не собираюсь оспаривать мнение ведущих специалистов-эпидемиологов <...> но панику пресекать надо в корне", – считает артист.
Чтобы отвлечься от новостей и спокойно провести время, Александр Яковлевич посоветовал послушать его старую песню "Барахолка". Он провел аналогию и посоветовал людям не ходит по базарам, потому что там "много заразы".
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