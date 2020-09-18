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Сердобольная Боярская спасает искалеченного коллегу

Сердобольная Боярская спасает искалеченного коллегу

Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Елизавета Боярская обратилась всех неравнодушных помочь актеру Евгению Леонову-Гладышеву. 66-летняя звезда сериала "Убойная сила" получила травму головы.
прочитано 817 раз

На известного артиста напали неизвестные, когда он ехал на съемки в Москву. Негодяи нанесли Евгению Леонову-Гладышеву сильнейший удар по голове. Он был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга. Звезду в срочном порядке прооперировали, и он долго находился в реанимации.

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 Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Сейчас актер дома, но нельзя сказать, что его здоровье полностью восстановится. Денег на дорогостоящие курсы реабилитации у семьи артиста нет. Елизавета Боярская в своем инстаграм-аккаунте кинула клич о помощи коллеге.

Артистка объяснила, что стоимость одного курса реабилитации – 250 000 рублей. Их нужно проходить три раза в год. Елизавета Боярская оставила контакты и данные банковского счета родственников Евгения Леонова-Гладышева.

Напомним, ранее знаменитый отец Елизаветы Боярской отправился в поликлинику, чтобы сделать прививку от гриппа. Перед вакцинацией артист упал в обморок. Терапевт надавил Михаилу Боярскому на лимфоузлы, и в этот момент актер начал терять сознание. Он завалился на доктора, а затем упал со стула и сильно ударился головой о стену. К счастью, звезде быстро оказали помощь. Выяснилось, что звезды резко подскочило давление. Сейчас 70-летний актер чувствует себя хорошо.

Автор: 18 сентября 2020, 08:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елизавета Боярская застыла во времени

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