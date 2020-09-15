Боярский рухнул в обморок и сильно ударился головой

Вместе со звездой в кабинет доктора пустили нескольких журналистов. 70-летний актер довольно бодро вошел в процедурную, со всеми поздоровался и уселся на стул перед медицинским работником. Врач начал проводить стандартный осмотр, который необходим перед тем, как вколоть вакцину.
Терапевт надавил Михаилу Боярскому на лимфоузлы, и в этот момент артист начал терять сознание. Он завалился на доктора, а затем упал со стула и сильно ударился головой о стену. К счастью, звезде быстро оказали помощь, и уже через пару минут она пришла в себя. Как выяснилось позднее, у знаменитости резко подскочило давление.
Несмотря на неприятный инцидент, актер не отказался от прививки. Как только ему стало получше, терапевт завершил осмотр и ввел вакцину. На выходе из медучреждения Михаил Боярский пообщался с журналистами. Он был выглядел довольно бодрым и шутил. Артист отметил, что делает прививку от гриппа лишь тогда, когда скажет жена.
В последнее время актер выглядит изможденным. Весной звезда записала видеообращение, в котором призвала помочь коллеге, у которого заболели дети. Тогда многие обратили внимание на то, что артист сильно постарел. В тот раз Михаил Боярский оправдался тем, что проводит карантин на даче и просто не смотрится в зеркало.
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