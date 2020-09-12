Жестокая реальность: Боярская рассказала об ограничениях в театре

В некоторых общественных заведениях Санкт-Петербурга все еще действуют ограничения, связанные с бушующей пандемией коронавируса. Стало известно, что с сегодняшнего дня в городе на Неве театры открывают свои двери. Однако артисты все еще недовольны новыми рабочими условиями.

Елизавета Боярская одна из первых заговорила о карантинных мерах в театральной индустрии. Актриса рассказала, что все работники театра обязаны ходить в масках.

Теперь коллеги не смогут узнать друг друга с первого взгляда. Ведь даже на репетициях артисты используют индивидуальные средства защиты. Близкие друзья не могут обниматься с друг другом в стенах театра, а уж тем более общаться без масок.

По словам Елизаветы Боярской, репетиции возобновились еще две недели назад. Однако актеры до сих пор не могут привыкнуть к тому, что самоизоляция осталась позади.

Новые ограничительные меры касаются всех. Под удар попали сотрудники костюмерного и реквизиторского цехов.

"Никаких снисхождений. В масках ходят все. Носят их даже артисты. Только перед выходом на сцену можно снять. Репетируем уже без них. Не надеваем и в том случае, если какой-то сложный грим", – рассказала Елизавета Боярская.

Актриса уверена, что театр будет строго соблюдать все меры предосторожности. Ведь велика вероятность, что подобные общественные заведения снова могут закрыть из-за несоблюдения указаний мэра города.

На входе в театр охранники измеряют температуру. Затем входящие должны обработать руки антисептиком. В столовой все сидят на допустимом расстоянии.

А вот с гримерками ситуация обстоит сложнее. Если в спектакле задействовано более шести человек, то в одной гримерке может расположиться только два актера.