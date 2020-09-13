Окровавленная Кудрявцева всполошила народ

Телеведущая сняла на видео рану. Лера Кудрявцева травмировалась на работе.

Теледива показала в инстаграм-канале последствия несчастного случая. На съемках 49-летняя звезда попала в обидную ситуацию – ударилась, сама того не ожидая. Лера Кудрявцева получила травму уха.

Артистка отнеслась к ситуации шутливо, не придавая значения событию. "Стукнулась о декорацию, где-то накосячила )))", – выразилась звезда. Она сняла на видео свое правое ухо, на котором отчетливо видна кровавая рана и кровоподтеки.

Серьезных последствий у инцидента не было. После удара телеведущая продолжила работать в привычном режиме. Лера Кудрявцева не сообщила, какая именно декорация принесла вред ее здоровью, но посчитала нужным сообщить о травме поклонникам.

Сейчас звезду беспокоит состояние матери, которую госпитализировали из-за инсульта. Беда приключилась с женщиной в Крыму, ей оказали медицинскую помощь в больнице имени Семашко. Врачи не дают прогнозов о том, как будет проходить дальнейшее лечение больной. Мать Леры Кудрявцевой после инсульта чувствует себя неважно.



