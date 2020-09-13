Лера Кудрявцева сняла молодого садовника

Телеведущая записала видео с маленькой дочкой. Ребенок Леры Кудрявцевой ухаживает за садом.

Экс-возлюбленная Сергея Лазарева растит двухлетнюю дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Лера Кудрявцева любит делиться кадрами с маленькой Марией в своем инстаграм-канале. 49-летняя теледива гордится наследницей и доставляет фанатам удовольствие от записей с лапочкой-дочкой.

Недавно телеведущая разместила в соцсети ролик, на котором маленькая помощница опрыскивает цветы возле дома. Малышка одета в розовую футболку и штаны, часть волос на ее голове забрана в высокий хвост. Девочка уверенно шагает по садовой дорожке в кроссовках, распыляя на садовые цветы воду из пульверизатора. По словам знаменитой матери, ребенок самостоятельно решил поухаживать за садовой растительностью.

Подписчики инстаграм-канала Леры Кудрявцевой остались под впечатлением от видео с юной красоткой. "Похоже одна Мария Игоревна и следит за садом.... умница и труженица!", "Какое чудо растет!", " Очаровательная красотка!!!", " Какая старательная ", – выразились поклонники звезды.

Напомним, что теледива прокомментировала доходы своего 32-летнего мужа. После появления слухов о том, что брак звезды был заключен по расчету, Лера Кудрявцева заявила, что супруг зарабатывает больше нее.