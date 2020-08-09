Ирина Малухина шокировала откровением об отношениях с Меладзе

Ирина ведет активную жизнь в социальных сетях. Бывшая жена Валерия Меладзе регулярно публикует интригующие посты в личном блоге "Инстаграм" и делится своими мыслями с многочисленной аудиторией.
Несколько дней назад Ирина Малухина написала несколько слов о "стареющих Ромео". Подписчики расценили пост экс-супруги Меладзе как намек на некоторых представителей российского шоу-бизнеса.
Ирине пришлось оправдываться за свои слова и объяснять пользователям социальной сети, что и среди звезд есть порядочные и достойные люди. Что касается отношений Малухиной и Меладзе, то после развода их связь только укрепилась.
По словам Ирины, она быстро простила предательство мужа и пережила громкий развод. Сейчас у них нормальные отношения – куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для обоих звезд.
"Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет внутренней потребности сводить счеты на публике. Исходя из этого, не нужно искать в моих высказываниях скрытые намеки на "жареное", – заверила бывшая жена Меладзе.
Больше всего Ирину задели спутницы экс-супруга, которые постоянно следят за страницей Малухиной в социальной сети. Девушки предпочитают раздавать бесплатные советы звезде и рекомендуют "отпустить ситуацию".
Сама же Ирина уверена, что поклонницы Валерия Меладзе специально провоцируют ее, заставляя отвечать на неадекватные комментарии. Бывшей жене музыканта смешны такие замечания, о чем она постоянно напоминает.
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