"Никаких дворцов на Рублевке у нас нет": Жуков публично отчитался о своих доходах

Сейчас Сергей Жуков зарабатывает намного больше, чем в тот период, когда он был на пике своей популярности. Солист легендарной группы "Руки вверх!" не только руководит продюсерским центром, но и владеет сетью ресторанов, баров и кондитерских.

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