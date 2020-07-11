Жуков решил нажиться на бушующей пандемии

Когда все границы закрыты, а у людей нет возможности уехать куда-либо из Москвы, Сергей Жуков приглашает всех желающих в свою летнею резиденцию в Подмосковье. Это все-таки не жаркая Ибица, но для звезд на безрыбье и рак рыба. Персонал новой "курортной" зоны с распростертыми объятиями, конечно же, в масках и перчатках, готов встречать каждого гостя.
Шикарная зона отдыха расположилась в одном из яхт-клубов, собрав в себе все, что нужно для веселого времяпрепровождения. Сергей Жуков продумал новый проект до мелочей: на территории резиденции певца расположился бассейн, пляж, футбольное поле и теннисный корт.
Вишенкой на этом торте стала развлекательная программа, которую придумал сам музыкант. Солист группы "Руки вверх" посчитал важным создать атмосферу праздника, поэтому каждый день приглашает новых диджеев и исполнителей российского шоу-бизнеса.
Напомним, что это только малая часть всей бизнес-индустрии певца. Сергей Жуков является владельцем сети кондитерских и баров, руководит компанией звукозаписи и управляет одним из самых крупных сайтов для скачивания музыки. Совсем недавно солист решился на серьезный шаг и открыл собственный продюсерский центр.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Девушка весит 89 кг
меня с детства не замечают
важно ли женщине быть умной?
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы