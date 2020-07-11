Жуков решил нажиться на бушующей пандемии

Сергей Жуков славится своими предпринимательскими способностями. Музыкант, создавший множество дорогостоящих проектов, нашел способ подзаработать даже в разгар страшной пандемии. По словам солиста группы "Руки вверх", благодаря его новому бизнесу люди смогут отвлечься от бушующего коронавируса и насладиться жизнью.

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