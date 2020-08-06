Ивлеева сообщила хорошие новости: Тест отрицательный

Анастасия Ивлеева недавно сообщила о том, что она и ее муж, популярный рэпер Алексей Узенюк (Элджей), заразились коронавирусом. Пара изолировалась в своем загородном особняке.

Когда артистка рассказала, что у нее диагностировали китайскую инфекцию, многие посчитали, что красавица решила "хайпануть" на актуальной теме. Однако телеведущая набросилась на недоброжелателей, отметив, что таким шутить нельзя и дай бог, если "корона" пройдет без осложнений.

К счастью, Настя Ивлеева и Элджей перенесли коронавирус в довольно легкой форме. Девушка сообщила подписчикам, что симптомы появились сначала у музыканта, однако он думал, что болеет обычной простудой. Через несколько дней молодой человек перестал чувствовать вкус еды, а затем бизнеследи поняла, что у нее тоже появилась слабость.

Супруги решили сделать тест на коронавирус, и он оказался положительный. Спустя две недели Настя Ивлеева и Элджей чувствуют себя хорошо. Как отметила артистка, они пропили все лекарства и выдержали карантин. Также накануне пара повторно сдала анализ, и вируса не обнаружили. Девушка с радостью сообщила, что нужно сделать еще один контрольный тест, и все – свобода!

Настя Ивлеева отметила, что очень соскучилась по работе и социальной жизни. В целом болезнь протекала спокойно, но сидеть дома она уже устала. "Мы заканчиваем наш карантин и с антителами врываемся в съемочный процесс", – радуется звезда.