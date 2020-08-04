Оплеванная и облитая вместе с малышом помоями роженица из "Дома-2" бьется в припадке

Черно ведь думала, что сейчас вся страна станет думать, как же она назвала новорожденного сына – будут спорить, делать ставки. На этом ведь можно было даже заработать! Или в прямом эфире сообщить на всю Россию радостную весть. Ее же все так долго ждали! Но сотрудница перинатального центра испортила сюрприз для россиян от звезды "Дома-2". Она слила в сеть имя младенца – Оганесян Стефан Иосифович.
Родившая Саша Черно билась из-за этого в припадке. Казалось, еще немного, и ее хватит Кондратий. И Черно добилась-таки своим беснованием увольнения работницы роддома. "Все сотрудники были предупреждены! Что якобы она не знала меня, моего мужа и всех условий – наглая ложь! Она отметила в своем сториз и написала, что рожает тут "Дом-2". Это серьезное нарушение прав пациента", – кричит оплеванная Черно. – Уволили ее из-за того, что плохо выполняла свою работу, не выполняла условия работодателя".
На родившую Черно тут же полились помои. И у нее не выдержали нервы. "Почему я должна слушать все это? Почему вы позволяете себе оскорблять меня и моего мужа?" Говорить что у него лишай и что он пришёл в клинику без анализов? Почему вы оскорбляете моего маленького сына? Почему вы говорите, что я хотела продать имя своего сына?", – в истерике бросает она риторические вопросы своим хулителям.
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