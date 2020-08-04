Оплеванная и облитая вместе с малышом помоями роженица из "Дома-2" бьется в припадке

Участница "Дома-2" Саша Черно уверена, что на ней свет клином сошелся. Из своих родов она устроила всероссийское шоу, полагая, что всем на свете есть дело до того, кого она нагуляла на телешоу. Даже оглашение имени новорожденного сына она превратила в спектакль. Напоминающий по жанру фарс и трагикомедию.

Черно ведь думала, что сейчас вся страна станет думать, как же она назвала новорожденного сына – будут спорить, делать ставки. На этом ведь можно было даже заработать! Или в прямом эфире сообщить на всю Россию радостную весть. Ее же все так долго ждали! Но сотрудница перинатального центра испортила сюрприз для россиян от звезды "Дома-2". Она слила в сеть имя младенца – Оганесян Стефан Иосифович.

Родившая Саша Черно билась из-за этого в припадке. Казалось, еще немного, и ее хватит Кондратий. И Черно добилась-таки своим беснованием увольнения работницы роддома. "Все сотрудники были предупреждены! Что якобы она не знала меня, моего мужа и всех условий – наглая ложь! Она отметила в своем сториз и написала, что рожает тут "Дом-2". Это серьезное нарушение прав пациента", – кричит оплеванная Черно. – Уволили ее из-за того, что плохо выполняла свою работу, не выполняла условия работодателя".

На родившую Черно тут же полились помои. И у нее не выдержали нервы. "Почему я должна слушать все это? Почему вы позволяете себе оскорблять меня и моего мужа?" Говорить что у него лишай и что он пришёл в клинику без анализов? Почему вы оскорбляете моего маленького сына? Почему вы говорите, что я хотела продать имя своего сына?", – в истерике бросает она риторические вопросы своим хулителям.